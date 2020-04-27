27 Апр 2020 2020-04-27T13:39:09+03:00

Новые детсады в Пурпе и Тарко-Сале обещают сдать до конца года Фото:puradm.ru

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В Пуровском районе продолжают возводить детские сады. В Пурпе новое дошкольное учреждение сможет принять 240 воспитанников. Сейчас строители занимаются облицовкой фасада здания и подготавливают территорию к благоустройству. Завершить строительство детского сада планируют в четвёртом квартале 2020 года.

На площадке задействовано около пятидесяти специалистов. В период пандемии к работникам вахтового метода власти региона предъявляют особые требования. Не более чем за 3 дня до приезда они должны пройти обследование на COVID-19 в специализированных организациях.

После их ждёт временная изоляция сроком не менее 14 дней и повторное обследование. Допуск к работе будет предоставлен только при условии отрицательного результата анализов. На строительной площадке детского сада в Пурпе все меры безопасности соблюдают.

Несмотря на коррективы, связанные с режимом повышенной готовности, качество и своевременность выполнения работ подрядчик, как и прежде, гарантирует.

Напомним, наряду с пурпейским, до конца года в районе должны сдать еще два детсада: в рамках нацпроекта «Образование» их возводят в Тарко-Сале. Все три учреждения строят в рамках муниципально-частного партнерства, работы находятся на контроле главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU