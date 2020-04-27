2020-04-27T13:01:33+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое мошенник обокрал безработного

Аферист представился работодателем и предложил трудоустройство
Анна Полякова
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В Новом Уренгое мошенник представился работодателем, чтобы украсть деньгиВ Новом Уренгое мошенник представился работодателем, чтобы украсть деньгиФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал 57-летний горожанин. Мужчина рассчитывал получить работу и доверился незнакомцу, который украл у него 36 600 рублей.

На сайте бесплатных объявлений новоуренгоец увидел объявление о трудоустройстве, позвонил лжеработодателю и договорился о встрече. Злоумышленник попросил соискателю пополнить балансы мобильных телефонов, пообещав при встрече вернуть деньги, что мужчина и сделал. После этого аферист перестал выходить с ним на связь.

Мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Полиция Нового Уренгоя рекомендует гражданам быть бдительными и не переводить денежные средства неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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