В Приуральском районе запретили выходить на лед

27 Апр 2020 2020-04-27T12:25:41+03:00

В районе паромной переправы через Обь заступили на дежурство специалисты профильных служб

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Выход и выезд на поверхность водных объектов на территории Приуральского района запрещён. Движение по ледовой переправе с 27 апреля закрыто для всех видов транспорта. Это связано с сильным обводнением проезжей части. По данным Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, толщина льда на водных объектах округа на 20-30 % ниже среднемноголетних значений.

В районе паромной ледовой переправы через реку Обь начал дежурить департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО совместно с окружной службой технадзора и «Ямалспас».

Людей предупреждают об опасности выхода на тонкий лёд и напоминают о необходимости выполнять требования безопасности. Нарушителей ждет штраф , который может достигать 20000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU