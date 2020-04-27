В Приуральском районе запретили выходить на лед
Выход и выезд на поверхность водных объектов на территории Приуральского района запрещён. Движение по ледовой переправе с 27 апреля закрыто для всех видов транспорта. Это связано с сильным обводнением проезжей части. По данным Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, толщина льда на водных объектах округа на 20-30 % ниже среднемноголетних значений.
В районе паромной ледовой переправы через реку Обь начал дежурить департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО совместно с окружной службой технадзора и «Ямалспас».
Людей предупреждают об опасности выхода на тонкий лёд и напоминают о необходимости выполнять требования безопасности. Нарушителей ждет штраф , который может достигать 20000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU