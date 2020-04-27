2020-04-27T12:19:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Татьяна Бучкова о коронавирусе на Ямале: Тенденции прежние

Внутри каждого крупного очага новые случаи продолжают фиксироваться
Анна Полякова
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Татьяна Бучкова о коронавирусе на Ямале: тенденции прежние Фото: yanao.ruТатьяна Бучкова о коронавирусе на Ямале: тенденции прежние Фото: yanao.ru
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Руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова прокомментировала ситуацию с коронавирусом на Ямале. По ее словам тенденции прежние. Из 27 новых случаев коронавирусной инфекции 17 случаев – среди сотрудников месторождений и производственных баз, преимущественно это вахтовые рабочие.

Прирост идет в основном в Ямальском районе и в районе Нового Уренгоя. Остальные очаги стабильны, роста практические нет. Еще 10 случаев – в населенных пунктах Ямала. Практически все новые случаи приходятся на долю тех, кого обследовали по контакту с ранее заболевшими. Активное тестирование в основных очагах позволяет предотвратить распространение инфекции за их пределами.

- Понятно, что внутри каждого более или менее крупного очага новые случаи продолжают фиксироваться, это неизбежно. Но локализация инфекции по месту ее возникновения крайне важна. И сегодня эпидемиологам Ямала удается эффективно работать в очагах., - сообщила Татьяна Бучкова.

Она также подчеркнула, что увеличилось количество выздоровевших от коронавирусной инфекции. Сегодня здоровыми врачи считают 70 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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