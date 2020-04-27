В Салехарде начали развозить вторую партию школьных наборов
В Салехарде приступили к доставке второй партии продуктовых наборов школьникам, получающим бесплатное питание в школах города в текущем учебном году. Напомним, на период дистанционного обучения коробки доставляют домой учащимся.
Это ученики 1-4-х классов льготных категорий из числа многодетных, малообеспеченных семей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. Восьмикилограммовые продуктовые наборы рассчитаны на две недели.
Состав согласован с Роспотребнадзором и содержит все необходимые для ребёнка суточные потребности. Доставляют наборы волонтёры и работники образовательных учреждений лично на дом ученикам. В доставке задействован транспорт администрации города. Развести вторую партию планируют к 30 апреля. За это время будет доставлено ещё 4 602 набора.
ИСТОЧНИК KP.RU