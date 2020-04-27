2020-04-27T11:37:03+03:00
Общество

В Салехарде начали развозить вторую партию школьных наборов

До 30 апреля все коробки доставят ученикам
Анна Полякова
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В Салехарде начали развозить вторую партию школьных наборов Фото: salekhard.orgВ Салехарде начали развозить вторую партию школьных наборов Фото: salekhard.org
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В Салехарде приступили к доставке второй партии продуктовых наборов школьникам, получающим бесплатное питание в школах города в текущем учебном году. Напомним, на период дистанционного обучения коробки доставляют домой учащимся.

Это ученики 1-4-х классов льготных категорий из числа многодетных, малообеспеченных семей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. Восьмикилограммовые продуктовые наборы рассчитаны на две недели.

Состав согласован с Роспотребнадзором и содержит все необходимые для ребёнка суточные потребности. Доставляют наборы волонтёры и работники образовательных учреждений лично на дом ученикам. В доставке задействован транспорт администрации города. Развести вторую партию планируют к 30 апреля. За это время будет доставлено ещё 4 602 набора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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