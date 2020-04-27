2020-04-27T11:22:23+03:00
Происшествия

Мошенник посулил больнице в ЯНАО маски и обокрал сотрудницу

Аферист представился начальником ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району
Анна Полякова
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Мошенник посулил больнице в ЯНАО маски и обокрал сотрудницу Фото: pixabay.comМошенник посулил больнице в ЯНАО маски и обокрал сотрудницу Фото: pixabay.com
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На Ямале мошенники пользуются доверчивостью граждан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Наживкой для обмана они выбирают дефицитные товары.

На уловку аферистов попалась сотрудница центральной больницы г. Тарко-Сале. 22 апреля она обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказал, что ей позвонил незнакомец, который представился начальником ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району.

Мужчина пояснил, что в качестве дара может передать больнице конфискованное имущество: постельное белье, дезинфицирующие средства и маски, для этого необходимо подъехать в Госавтоинспекцию.

По пути следования в отдел ГИБДД на он попросил перевести денег на номера телефонов, которые он продиктовал, а также приобрести алкоголь и коробку конфет. Неизвестный заверил женщину, что по приезду в отдел ей все вернет. Женщина, находясь в заблуждении, выполнила все указания неизвестных.

Приехав в ГИБДД и пообщавшись с действующим руководителем, она поняла, что столкнулась с мошенниками, после чего написала заявление. Заявительнице причинен ущерб на общую сумму 9 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по УК РФ «Мошенничество». Полицейские устанавливают причастных к совершению преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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