2020-04-27T11:20:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Из Сабетты вернулись медики, обследовавшие вахтовиков

Основной прирост заболевших в регионе дали именно рабочие с месторождений
Анна Полякова
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Из Сабетты вернулись медики, обследовавшие вахтовиков Фото: yanao.ruИз Сабетты вернулись медики, обследовавшие вахтовиков Фото: yanao.ru
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Из Сабетты Ямальского района вернулись 10 ямальских медиков. Все выходные они обследовали вахтовых рабочих, которые были в контакте с ранее заболевшими коронавирусной инфекцией. Как сообщает Оперативный штаб, медики отобрали и доставили 1929 проб, их уже начали исследовать в лаборатории Салехардской окружной клинической больницы.

Как накануне отметила руководитель оперштаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова, основной прирост заболевших в регионе 26 апреля дали именно вахтовые рабочие с месторождений. Это 39 новых случаев. 30 из них – у работников месторождений в Ямальском районе, все выявлены при обследовании контактных с ранее заболевшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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