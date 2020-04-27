Для предпринимателей Ямала разработан льготный займ под 1%

27 Апр 2020 2020-04-27T10:10:12+03:00

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Предприниматели Ямала, выручка которых снизилась более чем на 50%, могут взять микрозайм «Антикризис» под минимальный процент под 1% годовых до 1 млн рублей. Новый финансовый продукт разработало агентство «Мой бизнес».

Микрозайм специально создан для покрытия кассовых разрывов, которые возникли из-за последствий распространения коронавирусной инфекции. Заявки на получение займа принимаются до 1 июля. Получить его могут состоящие в едином реестре малого и среднего предпринимательства, сообщает правительство ЯНАО.

Деньги выдаются сроком до трёх лет. Целью их использования может быть пополнение товарооборота, оплата коммунальных, арендных платежей, роялти, а также приобретение и/или ремонт основных средств. Управляющий Агентством ЯНАО «Мой бизнес» Евгений Жирнель уточнил, что воспользоваться займом могут и предприниматели, бизнес которых не входит в официальный перечень наиболее пострадавших отраслей.

«В сегодняшней ситуации предпринимателям сложно выполнять свои кредитные обязательства. Поэтому, при разработке данного займа, была учтена возможность полугодовой отсрочки по платежам и установлена льготная процентная ставка на первый год обслуживания займа», - отметила директор департамента экономики автономного округа Светлана Гусева.

ИСТОЧНИК KP.RU