Из-за коронавируса могут исчезнуть уникальные цивилизации в России

27 Апр 2020 2020-04-27T09:50:11+03:00

В Хабаровском крае не хватает медиков, тестируют не всех контактных

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Из-за вспышки коронавируса в Хабаровском крае – на грани уничтожения древние народы на Земле. Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков обратился к местному губернатору с призывом принять дополнительные меры и взять на особый контроль ситуацию в Ульчском районе, связанную с коронавирусом.

Этот район - вторая территория в регионе по количеству заболевших COVID-19, есть погибшие. В райцентре - селе Богородское подтверждено заболевание у 116-ти человек, - сообщает пресс-служба Минздрава Хабаровского края.

Здесь введен особый режим карантина. Местная небольшая районная больница переделана в изолятор. Жители села тестируются, выявляются почти ежедневно новые заболевшие. Между тем, жителей соседних национальных сел, таких как Булава и Тырма, оставили практически без медобслуживания, на наличие COVID-19 их не исследуют, хотя известно, селяне - котактные. Власти объясняют это нехваткой специалистов.

На днях в Ассоциацию КМНС поступила информация, что первые заболевшие появились и среди коренного населения. Уже есть один случай смерти среди представителей коренных малочисленных народностей – умерла медицинская сестра эвенкийка, передает АмурПРЕСС.

Ульчский район - историческая родина одних из самых древних народов на Земле, которые появились на Дальнем Востоке примерно 20 тысяч лет назад и сохранившим свою самобытную культуру. Этих малочисленных народов уже всего ничего: ульчей - около трех тысяч, нивхов - чуть более двух с половиной тысяч, негидальцев - чуть более шестисот. Есть угроза исчезновения этих уникальных цивилизаций, сообщает «Трансиб. Инфо».

Григорий Ледков считает, что нельзя допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции среди народа, который в результате недостаточных мер по борьбе с инфекцией может исчезнуть с карты нашей страны. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера отреагировала на катастрофиескую ситуацию, написав официальное письмо на имя губернатора Сергея Фургала.

Представители Ассоциации попросили, чтобы местные власти со вниманием отнеслись к проблеме, усилили медицинский персонал и содействовали доставке продуктов питания, так чтобы люди не нарушали режим самоизоляции.

Обеспечить жителей отдалённых населённых пунктов необходимой квалифицированной медпомощью практически невозможно - нет узких специалистов, транспорта и спецоборудования. Местную власть просят во избежание смертельных случаев, предпринять меры по выделению дополнительного медперсонала.

Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков обратился к губернатору Хабаровского края

Помощник президента ассоциации Виталий Истомин сообщил АмурПРЕСС, что обращение было направлено губернатору в пятницу, и в Москве ждут оперативного ответа на него, так как ситуация в Богородском с каждым днем становится все более напряженной.

На помощь сельчанам из Хабаровска прибыла оперативная группа МЧС, которая расположилась в 5 километрах от населенного пункта в палаточном лагере. Спасатели проводят в селе дезинфицирующие мероприятия. Прилетела в Богородское и группа врачей из Хабаровска, которые заняты забором проб на коронавирус только у жителей этого села.

Часть медперсонала больницы заразилась COVID-19 и была эвакуирована на лечение в Хабаровск. Оставшиеся работают с предельной нагрузкой, некоторые из них заражены, однако заменить их некому, поэтому они продолжают работать. Они принимают пациентов в защитных костюмах.

– Нужно не допустить дальнейшего роста смертности среди КМНС. Я обращалась в правительство Хабаровского края с просьбой оказать помощь, прислать в нашу больницу хотя бы еще одного терапевта для планового приема больных, организовать медицинское обслуживание жителей национальных сел на левом берегу Амура, - рассказа председатель правления районной организации КМНС Марина Одзял.

ИСТОЧНИК KP.RU