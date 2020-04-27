Пуровский врач подарил коллегам экраны для защиты лица

27 Апр 2020 2020-04-27T08:54:14+03:00

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Заведующий акушерским отделением Тарко-Салинской районной больницы Герасим Бредихин решил поддержать врачей и медсестер делом во время пандемии. Как отметили в администрации Пуровского района, все сотрудники переживают за своих коллег, которые подвергают себя риску, работая непосредственно в очагах COVID-19, либо в специализированном отделении.

Энтузиаст изготовил на 3D-принтере специальные экраны для дополнительной защиты лица. Накануне он передал для использования первую партию, а это 30 экранов и удобные держатели для медицинских масок, сообщили в пресс-службе больницы.

Забрало из прозрачного полимера полностью защитит лицо и глаза. Средства индивидуальной защиты раздадут, в первую очередь, врачам, которые работают в так называемой «красной зоне». Удобно, что экран многоразовый и подлежит дезинфекции после каждой смены.

Как рассказал медик, на изготовление одной конструкции уходит около часа. Печатает он дома вместе с сыновьями, они тоже заинтересовались процессом и помогают.

- Почему бы не сделать полезное дело, если есть возможность. Нужно будет, напечатаем еще, - сказал Герасим Бредихин.

ИСТОЧНИК KP.RU