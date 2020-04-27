2020-04-27T07:47:46+03:00
Наука

Ямальские ученые ищут доказательства атак песцов на телят оленей

Тундровики вооружатся камерами, чтобы заснять нападения диких животных
Анна Полякова
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Ямальские ученые ищут доказательства атак песцов на телят оленей Фото: Арктический научно-исследовательский стационар Института экологии растений и животных УрО РАН (Лабытнанги) instagram.comЯмальские ученые ищут доказательства атак песцов на телят оленей Фото: Арктический научно-исследовательский стационар Института экологии растений и животных УрО РАН (Лабытнанги) instagram.com
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Ямальские ученые попросили помощи у тундровиков, которые жалуются, что нападения песцов на телят во время отела. При этом ямальские кочевники утверждают, что такие случаи в последнее время участились.

Специалисты Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН (Лабытнанги) готовы изучить проблему и выяснить причины такого поведения диких животных, однако требуются доказательства. Об этом ученые сообщили на официальной страничке Instagram.

«Мы всегда очень внимательно относимся к наблюдениям людей, круглый год живущих в тундре, поэтому специально начали изучать эту проблему. К сожалению, не все верят, что она вообще существует. Нам очень нужны задокументированные факты нападений», - пишут ученые.

Они предложили тундровикам принять участие в исследовании, тем самым помочь и себе. Для этого попросили сделать фото и видео самого нападения или уже убитого теленка и прислать ученым. Эксперты уточняют, что даже если не получится заснять саму атаку, в конце отела можно прислать сообщение, сколько телят родилось, и сколько из них убили песцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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