Два пешехода пострадали в авариях на Ямале в выходные

27 Апр 2020 2020-04-27T07:01:38+03:00

Два человека пострадали в авариях на Ямале в выходные Фото: Госавтоинспекция Ямала

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На дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа за прошедшие выходные зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых два человека получили травмы, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.

В Ноябрьске авария произошла 25 апреля около 14 часов 00 минут на улице Северная. Водитель автомобиля «Тойота» сбил пешехода, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте. Пострадавший госпитализирован.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

В этот же день в Новом Уренгое под колеса машины попала девушка. Около 18 часов 30 минут на улице Сибирская она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автомобиля ВАЗ не уступил и допустил наезд. В результате сбитая девушка получила тяжелые травмы и попала в реанимацию.

По данным регионального ведомства, с начала 2020 года на ямальских дорогах в 1806 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 158 травмированы, в их числе 12 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU