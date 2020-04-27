На Ямале скорректировано расписание всего транспорта из-за пандемии

27 Апр 2020 2020-04-27T07:31:02+03:00

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На Ямале продлевают режим ограничения транспортного сообщения. Оно будет действовать до особого распоряжения. Количество авиарейсов в города и посёлки округа, а также за его пределы, которые осуществляет АО «АТК «Ямал», сокращены. Такое решение принято оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции. Деньги за билеты на отмененные рейсы будут возвращены без штрафных санкций.

Максимальная загрузка каждого самолета составляет 50%. Это необходимо, чтобы пассажиры могли рассредоточиться по салону и таким образом соблюдать социальную дистанцию.

- Это связано с финансовыми сложностями для авиакомпании. Рейсы заполняются максимум наполовину и являются убыточными. Мы сохраняем минимальное число рейсов, чтобы могли улететь те, кому это остро необходимо, - сообщил в обращении к ямальцам губернатор округа Дмитрий Артюхов

Вертолётные пассажирские перевозки, как и в апреле, будут осуществляться только по согласованию с главами муниципалитетов. Ограничения не касаются завоза в посёлки необходимых товаров.

Также сохраняется изменённое расписание железнодорожного транспорта. Часть рейсов отменены. С 23 апреля все пассажиры при оформлении проездного документа в кассах или на сайте общества должны указывать свои контактные данные, чтобы получать уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU