2020-04-27T06:11:43+03:00
Общество

Ледовую переправу через Обь закрыли до следующего сезона

Обязательным условием перевозки является наличие маски у пассажира
Анна Полякова
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Ледовую переправу через Обь закрыли до следующего сезона Фото: yanao.ruЛедовую переправу через Обь закрыли до следующего сезона Фото: yanao.ru
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Главная ледовая переправа через реку Обь в полночь завершила свою работу до следующего сезона. С 27 апреля зимняя дорога между Салехардом и Лабытнанги закрыта для всех автомобилей. Перевозка людей осуществляется только судами на воздушной подушке. Билеты продают при наличии документов, подтверждающих цели проезда (билет на поезд или самолет, направление в мед. учреждение, иные документы, в т.ч. справка/пропуск/разрешение, подтверждающие необходимость передвижения).

Как ранее сообщала глава Лабытнанги Марина Трескова, перемещение граждан к месту работы в период распутицы не будет считаться уважительной причиной для поездок на судах на воздушной подушке. В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой работодателей обоих городов попросили перевести на дистанционный режим работы иногородних сотрудников, вынужденных ездить на работу на противоположный берег. Другой вариант - позаботиться о съёмном жилье для них на весь период распутицы.

Тарифы на перевозку прежние: стоимость билета для пассажира составит 130 рублей, провоз багажа - 65 рублей. Ежедневно перевозка пассажиров осуществляется с 07:00 до 23:00.

Для обеспечения безопасности пассажиров и для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на судне необходимо соблюдать социальную дистанцию. Для этого пассажиров рассаживают в шахматном порядке. Также обязательным условием перевозки является наличие маски у пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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