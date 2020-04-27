2020-04-27T05:16:37+03:00
Общество

Погода на Ямале 27 апреля: +1...+8

Почти повсеместно пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега
Анна Полякова
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Погода на Ямале 27 апреля: +1...+8 Фото: pixabay.comПогода на Ямале 27 апреля: +1...+8 Фото: pixabay.com
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В понедельник, 27 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха +1 градус, пасмурно. Днем пасмурно, однако осадки не ожидаются. Ветер западный 3 м/с.

В Ноябрьске +8 градусов, пасмурно, дождь. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Новом Уренгое 0 градусов, пасмурно, снег. Юго-восточный ветер 4 м/с.

В Надыме +1 градус. Пасмурно, в середине дня – снег. Ветер западный 5 м/с.

В Губкинском +3 градуса, пасмурно, дождь. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Тарко-Сале +4 градуса, пасмурно, дождь со снегом. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Муравленко +3 градуса, пасмурно, дождь. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Лабытнанги +1 градус, пасмурно, без осадков. Ветер западный 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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