Погода на Ямале 27 апреля: +1...+8
В понедельник, 27 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха +1 градус, пасмурно. Днем пасмурно, однако осадки не ожидаются. Ветер западный 3 м/с.
В Ноябрьске +8 градусов, пасмурно, дождь. Ветер юго-западный 5 м/с.
В Новом Уренгое 0 градусов, пасмурно, снег. Юго-восточный ветер 4 м/с.
В Надыме +1 градус. Пасмурно, в середине дня – снег. Ветер западный 5 м/с.
В Губкинском +3 градуса, пасмурно, дождь. Ветер юго-западный 6 м/с.
В Тарко-Сале +4 градуса, пасмурно, дождь со снегом. Ветер юго-западный 5 м/с.
В Муравленко +3 градуса, пасмурно, дождь. Ветер юго-западный 5 м/с.
В Лабытнанги +1 градус, пасмурно, без осадков. Ветер западный 3 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU