25 Апр 2020 2020-04-25T16:48:51+03:00

Пункт тестирования на коронавирус открыли в Ноябрьске Фото: pixabay.com

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В Ноябрьске заработал пункт тестирования на новую коронавирусную инфекцию – COVID-19. Об этом стало известно от представителей оперативного регионального штаба.

- Пункт развернули в отдельном здании, при входе на территорию окружного СПИД-центра. Людей принимают только по предварительной записи, - отмечают ямальские специалисты.

Известно, что к тестированию допускаются люди без симптомов ОРВИ. Имеются ввиду: температура, кашель или насморк. До приема также не допустят находящихся на карантине по контакту с больными коронавирусом.

Добавим, что тестирование платное и пройти его может каждый желающий

ИСТОЧНИК KP.RU