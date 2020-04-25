Пункт тестирования на коронавирус открыли в Ноябрьске
В Ноябрьске заработал пункт тестирования на новую коронавирусную инфекцию – COVID-19. Об этом стало известно от представителей оперативного регионального штаба.
- Пункт развернули в отдельном здании, при входе на территорию окружного СПИД-центра. Людей принимают только по предварительной записи, - отмечают ямальские специалисты.
Известно, что к тестированию допускаются люди без симптомов ОРВИ. Имеются ввиду: температура, кашель или насморк. До приема также не допустят находящихся на карантине по контакту с больными коронавирусом.
Добавим, что тестирование платное и пройти его может каждый желающий
ИСТОЧНИК KP.RU