2020-04-25T16:48:51+03:00
Общество

Пункт тестирования на коронавирус открыли в Ноябрьске

Процедура является платной
Руслан Савинов
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Пункт тестирования на коронавирус открыли в НоябрьскеПункт тестирования на коронавирус открыли в НоябрьскеФото: pixabay.com
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В Ноябрьске заработал пункт тестирования на новую коронавирусную инфекцию – COVID-19. Об этом стало известно от представителей оперативного регионального штаба.

- Пункт развернули в отдельном здании, при входе на территорию окружного СПИД-центра. Людей принимают только по предварительной записи, - отмечают ямальские специалисты.

Известно, что к тестированию допускаются люди без симптомов ОРВИ. Имеются ввиду: температура, кашель или насморк. До приема также не допустят находящихся на карантине по контакту с больными коронавирусом.

Добавим, что тестирование платное и пройти его может каждый желающий

ИСТОЧНИК KP.RU

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