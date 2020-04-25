Новый дом ввели в эксплуатацию в Губкинском

25 Апр 2020 2020-04-25T13:03:33+03:00

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В Губкинском ввели в эксплуатацию новый четырехэтажный дом. Как отметили в пресс-службе правительства региона, все 93 квартиры приняты у застройщика и переданы в муниципальную собственность.

- Дом построен в рамках госпрограммы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Общая площадь новых квартир составляет 4229 кв м. На придомовой территории располагается современная детская площадка и удобная парковка на полсотни мест. В шаговой доступности - два детсада и школа, - сообщили власти ЯНАО.

Отмечается, что в новый дом заедут губкинцы, которые сейчас живут в домах, построенных одними из первых на территории города в конце 80-х годов. Всего в этом году из этих домов планируется переселить 129 семей.

- Для нашей семьи это настоящий праздник. Мы встали в очередь, когда родился третий ребенок. Думали, будем долго ждать, а получилось очень быстро. Даже сами не ожидали. Спасибо огромное!», - поделилась эмоциями одна из новоселов Нурзаада Осмонкулова.

ИСТОЧНИК KP.RU