25 Апр 2020 2020-04-25T12:59:45+03:00

Со склада в Ноябрьске была совершена крупная кража Фото: pixabay.com

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В полицию Ноябрьска поступило заявление от местного жителя о краже из кладового помещения. Подробнее об этом стало известно от пресс-службы региональной прокуратуры.

- Сперва было принято решение полицией об отказе в возбуждении уголовного дела. При проверке законности принятого решения сотрудником прокуратуры города произведен опрос заявителя, в ходе которого последний сообщил о хищении имущества на сумму 30 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре Ямала.

Также был установлен второй потерпевший: он лишился имущества на сумму 15 тысяч рублей.

К настоящему моменту возбуждено уголовное дело по факту тайного хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU