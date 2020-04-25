Со склада в Ноябрьске была совершена крупная кража
В полицию Ноябрьска поступило заявление от местного жителя о краже из кладового помещения. Подробнее об этом стало известно от пресс-службы региональной прокуратуры.
- Сперва было принято решение полицией об отказе в возбуждении уголовного дела. При проверке законности принятого решения сотрудником прокуратуры города произведен опрос заявителя, в ходе которого последний сообщил о хищении имущества на сумму 30 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре Ямала.
Также был установлен второй потерпевший: он лишился имущества на сумму 15 тысяч рублей.
К настоящему моменту возбуждено уголовное дело по факту тайного хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU