Ученые Ямала разработают критерии для восстановления лесных почв региона

25 Апр 2020 2020-04-25T12:53:22+03:00

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В Научном центре изучения Арктики разработают показатели почв для лесов Ямала. Об этом стало известно на совещании, организованном департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса по вопросам рекультивации земель.

- Выполнение этих требований позволит повысить качество проводимых мероприятий по рекультивации земель и усилит контроль со стороны органов исполнительной власти. Правила не содержат конкретизированного перечня физических, химических и биологических показателей для приведения участков в состояние пригодное для дальнейшего использования. Поэтому разработкой показателей займутся сотрудники научного центра изучения Арктики, - рассказал заведующий сектором охраны окружающей среды научного центра Роман Колесников.

Добавим, что ученые Ямала проанализируют состав почв лесного фонда, их структурность, кислотность, содержание органических и неорганических веществ, загрязняющих и токсических элементов.

Результатом из работы станет разработка региональных нормативов содержания питательных веществ в почвах для восстановления лесных насаждений.

ИСТОЧНИК KP.RU