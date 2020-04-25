2020-04-25T05:05:04+03:00
Общество

Погода на Ямале 25 апреля: малооблачно и без осадков

Температура воздуха -2...-4 градуса
Руслан Савинов
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Погода на Ямале 25 апреля: малооблачно и без осадковПогода на Ямале 25 апреля: малооблачно и без осадковФото: pixabay.com
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В субботу, 25 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха -2 градуса, ясно. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Ноябрьске +3 градуса, малооблачно, в течение дня без осадков. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое 0 градусов, пасмурно, без осадков. Юго-западный ветер 6 м/с.

В Надыме +2 градуса. Облачно, без осадков. Ветер южный 6 м/с.

В Губкинском +4 градуса, малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 3 м/с.

В Тарко-Сале +4 градуса, малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 3 м/с.

В Муравленко +3 градуса, малооблачно, осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Лабытнанги -2 градуса, облачно. Ветер юго-западный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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