Гостиницы Ямала могут стать буферной зоной для вахтовиков

24 Апр 2020 2020-04-24T18:08:59+03:00

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Гостиницы, хостелы и гостевые дома Ямала могут стать буферной зоной региона для предприятий, сотрудники которых работают вахтовым методом. В результате будет реализована потребность компаний ТЭКа, строительства, транспортных и дорожных фирм. Одновременно гостиницы округа, начиная с мая текущего года, могут быть загружены.

Данная мера необходима для обеспечения безопасности жителей и предотвращения распространения болезни на территории округа. Также мера направлена на поддержку гостиничного бизнеса.

Не более чем за 3 дня до приезда на Ямал работники-вахтовики проходят обследование на COVID-19 в своих регионах. Затем обязательна временная изоляция не менее 14 дней и повторное обследование. Только после этих мер и повторном отрицательном результате тестирования на коронавирус сотрудник получает доступ к работе. Ответственность за соблюдение новых обязательных правил несут работодатели.

На сегодняшний день о своём намерении предоставить койко-места сообщила 41 гостиница из 9 муниципальных образований: Салехарда, Лабытнанги, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Губкинского, Муравленко, Надымского, Пуровского и Шурышкарского районов. На 24 апреля поступило 17 заявок на 579 мест от компаний на размещение сотрудников, работающих вахтовым методом. Наибольшим спросом пользуются гостиницы Ноябрьска и Губкинского.

ИСТОЧНИК KP.RU