По зимникам Пуровского района проезд закрыли
Прекращение движения связано с потеплением
По зимникам Пуровского района проезд закрыли Фото: puradm.ru
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В Пуровском районе с 24 апреля закрыто движение по зимней автомобильной дороге муниципального значения - подъезд к селу Халясавэй.
Накануне приказом районного департамента было закрыто движение транспортных средств по зимней автодороге от национального села Самбург до Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения.
- Прекращение движения связано с потеплением и невозможностью обеспечения безопасности дальнейшей эксплуатации зимней дороги, - пояснили в районном департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения.
ИСТОЧНИК KP.RU