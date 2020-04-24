2020-04-24T17:07:37+03:00
Общество

По зимникам Пуровского района проезд закрыли

Прекращение движения связано с потеплением
Анна Полякова
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По зимникам Пуровского района проезд закрыли Фото: puradm.ruПо зимникам Пуровского района проезд закрыли Фото: puradm.ru
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В Пуровском районе с 24 апреля закрыто движение по зимней автомобильной дороге муниципального значения - подъезд к селу Халясавэй.

Накануне приказом районного департамента было закрыто движение транспортных средств по зимней автодороге от национального села Самбург до Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения.

- Прекращение движения связано с потеплением и невозможностью обеспечения безопасности дальнейшей эксплуатации зимней дороги, - пояснили в районном департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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