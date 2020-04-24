По зимникам Пуровского района проезд закрыли

24 Апр 2020 2020-04-24T17:07:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пуровском районе с 24 апреля закрыто движение по зимней автомобильной дороге муниципального значения - подъезд к селу Халясавэй.

Накануне приказом районного департамента было закрыто движение транспортных средств по зимней автодороге от национального села Самбург до Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения.

- Прекращение движения связано с потеплением и невозможностью обеспечения безопасности дальнейшей эксплуатации зимней дороги, - пояснили в районном департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения.

ИСТОЧНИК KP.RU