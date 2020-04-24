2020-04-24T16:34:29+03:00
Общество

Ямальский СПИД-Центр перепрофилирован в госпиталь для больных коронавирусом

Плановые консультации отменены до особого распоряжения
Анна Полякова
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Ямальский СПИД-Центр перепрофилирован в госпиталь для больных коронавирусомЯмальский СПИД-Центр перепрофилирован в госпиталь для больных коронавирусом
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СПИД-Центр на Ямале перепрофилировали для госпитализации пациентов с подозрением на инфицирование коронавирусом и установленным заболеванием COVID-19. В условиях режима повышенной готовности до особого распоряжения здесь отменены плановые консультации, обследования и госпитализация.

На Ямале приказом депздрава СПИД-Центр оборудован всем необходимым для лечения больных, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких. Развернуто 50 коек для экстренной госпитализации. Весь коллектив учреждения трудится для выздоровления пациентов.

В условиях повышенной рабочей нагрузки в гостинице «Аляска» для медиков подготовили номера, проживание - по одному человеку в комнате. Медперсонал с работы к месту отдыха и обратно доставляет специальный автомобиль. Для всех предусмотрено питание. Данные меры позволяют медицинским работникам отдохнуть после рабочей смены и восстановить силы.

Отметим, что на Ямале за последние сутки подтверждено 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего на Ямале с начала пандемии подтверждено 266 случаев заражения.

Оказание медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам временно оказывают по адресу: г. Ноябрьск, ул. 8 марта, д. 6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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