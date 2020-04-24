2020-04-24T15:55:46+03:00
Происшествия

Таркосалинца, нашедшего банковскую карту, подозревают в краже

Похищенные 40 тысяч рублей он выдал полицейским добровольно
Анна Полякова
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Таркосалинца, нашедшего банковскую карту, подозревают в кражеТаркосалинца, нашедшего банковскую карту, подозревают в кражеФото: Ольга Крыльцова
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В Пуровском районе задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты. 28-летний мужчина признался, что нашел ее.

До этого, 19 апреля, в полицию обратился местный пенсионер с заявлением о том, что утром этого же дня, он потерял банковскую карту, однако заблокировать ее не успел. Спустя некоторое время с нее «ушли» 40 тысяч рублей.

Оказалось, что ранее не судимый 28-летний житель Тарко-Сале нашел на улице карту и выбросил ее после того, как снял имеющиеся на банковском счете средства. Он признал свою вину и раскаялся, похищенные 40 тысяч рублей выдал полицейским добровольно.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». С подозреваемого взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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