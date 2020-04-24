На Ямале утвердили третий пакет мер поддержки предпринимателей

24 Апр 2020 2020-04-24T15:18:01+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов утвердил третий пакет мер поддержки предпринимателей, который стимулирует работодателей сохранять существующие рабочие места и создавать новые. Кроме того, помощь будет оказана самозанятым ямальцам.

-Важнейшая задача - помочь людям, потерявшим работу, - сообщил Дмитрий Артюхов.

Компании, которые временно трудоустраивают безработных, получат субсидию на компенсацию зарплаты сотрудников. Сумма составляет более 31 000 рублей на человека с учётом страховых взносов. Такая же субсидия предлагается тем, кто организует временные работы для своих сотрудников, находящихся в простое, в отпуске без сохранения зарплаты или работающих неполный день.

Кроме того, малые и средние предприятия получат субсидию на создание постоянных рабочих мест для безработных. Она составляет до 123 000 рублей на одно создаваемое место. В течение года сотрудника нельзя уволить по вине работодателя. Если он уйдет сам, на это место направят другого безработного.

Эти меры позволят нам создать около 2 000 рабочих мест. Как отметила директор департамента занятости населения Ямала Ольга Акинина, компенсацию на возмещение заработной платы могут получить работодатели различных форм собственности, за исключением бюджетных.

Единовременные выплаты в размере 30 тысяч рублей получат также самозанятые ямальцы, которые зарегистрированы как плательщики налога на профессиональный доход. Предполагается, что воспользоваться мерой смогут около 800 ямальцев. Это таксисты, репетиторы, парикмахеры, мастера маникюра и другие работники.

ИСТОЧНИК KP.RU