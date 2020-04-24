24 Апр 2020 2020-04-24T14:45:02+03:00

На Ямале семьи с детьми начали получать выплаты в размере 30 тысяч рублей Фото: anao.ru

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На Ямале уже более 630 семей получили единовременную выплату из средств регионального материнского (семейного) капитала. Региональные власти ввели данную меру, чтобы поддержать ямальские семьи с детьми в период пандемии коронавируса.

Как пояснили в правительстве ЯНАО, возможность подать заявление на выплату появилась неделю назад. Специалисты Центра социальных технологий Ямала стараются рассмотреть документы быстрее, чем законом предусмотренные 30 рабочих дней.

Ежедневно отрабатывается от 250 до 300 заявлений. По состоянию на 23 апреля поступило 1253 заявления. Из них почти 26% заполнены на предоставление денежных средств из федерального материнского (семейного) капитала, что противоречит закону, или дублируют ранее направленные заявления».

Выплата предоставляется при условии остатка денежных средств на сертификате маткапитала. Если осталось менее 30 тысяч рублей, эти средства также можно получить. Одновременно с переводом средств получателям направляют СМС-уведомление на телефон.

Уточняется, что выплата предоставляется именно из регионального материнского капитала, а не из федерального. Заявление можно подать с апреля по сентябрь 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU