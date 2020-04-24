Жителям Лабытнанги начали развозить чистую воду

24 Апр 2020 2020-04-24T14:20:09+03:00

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В Лабытнанги 24 апреля начался развоз чистой воды населению. Услуга горожанам предоставляется бесплатно. Управляющие компании составили графики заезда во дворы автоцистерн.

Как сообщили в администрации города, завоз будет осуществляться в течение всего периода ухудшения качества водопроводной воды. Она доставляется из подземных источников п. Харп десятью водовозками. Автоцистерны продезинфицированы, успешно прошли процедуру взятия санитарных проб. Каждая водовозка обслуживает до десяти участков, объединяющих порядка двадцати домов.

Одновременно проводится работа по окончательному решению вопроса круглогодичного обеспечения жителей чистой водой. Правительство ЯНАО приняло решение о строительстве водопровода из п. Харп. Межмуниципальный проект затрагивает территории Приуральского района и Лабытнанги. Сейчас ведутся работы по подготовке всей необходимой документации. Начать строительство объекта планируется в 2021 году.

- Этот оптимальный вариант с точки зрения экономики и особенностей эксплуатации из тех, что были предложены экспертами к рассмотрению (реки Обь и Ханмей, месторождение подземных вод Вырчик), - пояснили в администрации Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU