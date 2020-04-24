На главной переправе Ямала начали курсировать судна на воздушной подушке

24 Апр 2020 2020-04-24T13:17:12+03:00

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Между Салехардом и Лабытнанги 24 апреля начали курсировать судна на воздушной подушке «Нептун-23». Они будут перевозить пассажиров через реку Обь с 07.00 до 23.00.

При посадке на судно пассажиры должны иметь защитные маски в целях безопасности здоровья окружающих. Для соблюдения социальной дистанции расположение пассажиров на судне осуществляется в шахматном порядке, численность - не более 10 человек.

Стоимость проезда для пассажиров составляет 130 рублей, провоз багажа – 65 рублей. Билеты можно приобрести в кассах, расположенных на причалах со стороны Салехарда и Лабытнанги. При покупке билета необходимо предъявить: билет на поезд или самолет, направление в медучреждение, иные документы, подтверждающие необходимость передвижения. Как ранее сообщалось, работа на другом берегу не считается важным аргументом.

С 24 апреля проезд через переправу Салехард-Лабытнанги закрыт для легковых автомобилей. Разрешен только для полноприводных транспортных средств массой от 10 до 20 тонн. Для гусеничного транспорта до 35 тонн.

Планируется, что 25–26 апреля автомобильное движение по ледовой переправе прекратится полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU