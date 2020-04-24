2020-04-24T12:51:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Людмила Нечепуренко о коронавирусе на Ямале: в стотысячниках ситуация еще будет разворачиваться

COVID-19 диагностируют у людей в возрасте от 35 до 55 лет [видео]
Анна Полякова
Поделиться:
Людмила Нечепуренко о коронавирусе на Ямале: в стотысячниках ситуация еще будет разворачиваться Фото: скрин видео оперативного штаба ЯНАОЛюдмила Нечепуренко о коронавирусе на Ямале: в стотысячниках ситуация еще будет разворачиваться Фото: скрин видео оперативного штаба ЯНАО
Изменить размер текста:

Главный санврач Ямала Людмила Нечепуренко в видеообращении оперативного штаба ЯНАО рассказала о ситуации с коронавирусм в регионе. Руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО пояснила, что болеют в регионе люди трудоспособного возраста. COVID-19 диагностируют у ямальцев в возрасте от 35 до 55 лет. В городах стотысячниках ситуация еще будет разворачиваться.

- Новый Уренгой уже показывает, что идет утяжеление, в Ноябрьске - пока тишина, - пояснила Нечепуренко.

Ранее она назвала Новый Уренгой в числе городов, где «нехорошо развивается ситуация». Салехард и Новый Уренгой возглавляют список ямальских населенных пунктов, где вирус разгулялся наиболее активно.

Еще семь тестов на коронавирус оказались положительным у постоянных жителей региона: 4 - в Салехарде и 3 – в Новом Уренгое.

Также главный санврач Ямала сообщила, что сейчас все заболевшие пневмонией тестируются на коронавирус. Среднетяжелые и тяжелые формы ОРВИ тоже исследуются на COVID-19 по клиническим показаниям.

- Будем выявлять и проводить противоэпидемиологические мероприятия и, думаю, мы минимизируем тяжесть и распространение на территории Ямала коронавирусной инфекции, - сказала Людмила Нечепуренко.

Людмила Нечепуренко о коронавирусе на Ямале: в стотысячниках ситуация еще будет разворачиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Людмила Нечепуренко о коронавирусе на Ямале: в стотысячниках ситуация еще будет разворачиваться
ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога
Ямальские учителя осваивают новую платформу для онлайн-уроков
Ямальцам напомнили об опасности открытых окон для детей
В Салехарде родился 500 ребенок с начала 2020 года
Уренгой закрыли для транзитного транспорта
На Ямале запустили акцию «Тележка добра»
В Муравленко мошенник вынудил женщину расплатиться за нарушение карантина
На Ямале ежемесячное пособие соцпомощникам увеличили в три раза
Авиакомпания «Ямал» отменяет рейсы из-за коронавируса
Ямальские предприниматели начали получать окружную поддержку
На Ямале назвали города, где ситуация с коронавирусом стала опасной
Ямальцы с коронавирусом и медработники получат лекарства бесплатно
На Ямале прогнозируется рост числа заболевших COVID-19
Погода на Ямале 24 апреля: день пройдет в основном без осадков