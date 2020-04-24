Людмила Нечепуренко о коронавирусе на Ямале: в стотысячниках ситуация еще будет разворачиваться
Главный санврач Ямала Людмила Нечепуренко в видеообращении оперативного штаба ЯНАО рассказала о ситуации с коронавирусм в регионе. Руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО пояснила, что болеют в регионе люди трудоспособного возраста. COVID-19 диагностируют у ямальцев в возрасте от 35 до 55 лет. В городах стотысячниках ситуация еще будет разворачиваться.
- Новый Уренгой уже показывает, что идет утяжеление, в Ноябрьске - пока тишина, - пояснила Нечепуренко.
Ранее она назвала Новый Уренгой в числе городов, где «нехорошо развивается ситуация». Салехард и Новый Уренгой возглавляют список ямальских населенных пунктов, где вирус разгулялся наиболее активно.
Еще семь тестов на коронавирус оказались положительным у постоянных жителей региона: 4 - в Салехарде и 3 – в Новом Уренгое.
Также главный санврач Ямала сообщила, что сейчас все заболевшие пневмонией тестируются на коронавирус. Среднетяжелые и тяжелые формы ОРВИ тоже исследуются на COVID-19 по клиническим показаниям.
- Будем выявлять и проводить противоэпидемиологические мероприятия и, думаю, мы минимизируем тяжесть и распространение на территории Ямала коронавирусной инфекции, - сказала Людмила Нечепуренко.
Людмила Нечепуренко о коронавирусе на Ямале: в стотысячниках ситуация еще будет разворачиваться.
ИСТОЧНИК KP.RU
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