Ямальские учителя осваивают новую платформу для онлайн-уроков

24 Апр 2020 2020-04-24T11:47:59+03:00

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Система образования Ямала отреагировала на жалобы учеников и педагогов при организации дистанционного обучения. Теперь в регионе внедряют новую цифровую платформу в работу учителей. Отечественный сервис TrueConf - альтернатива распространенным программам Zoom и Skype. Она должна существенно ослабить нагрузку на сеть интернет и улучшить качество связи учителя со школьниками.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, разработчик пошёл навстречу региону и бесплатно предоставил на каждую образовательную организацию тысячу лицензий для трансляции онлайн уроков. Первыми начали осваивать новый программный продукт школы Салехарда.

В департаменте образования Салехарда отметили, что заинтересованы в использовании отечественного программного продукта, он позволяет вести онлайн-уроки в моменты максимальной нагрузки на сеть интернет без сбоев и зависаний. Конечно, при освоении любой новой программы, у родителей и учителей возникают сложности. На помощь откликнулись волонтёры, которые бесплатно в круглосуточном режиме начали оказывать техническую помощь.

Однако есть у TrueConf и некоторые минусы. Платформа больше подходит педагогам гуманитарного профиля, пока в ней нельзя представить ученикам презентации или аудио- и видеофайлы. Но разработчик открыт к конструктивному диалогу и ямальцы уже направили ему свои пожелания.

ИСТОЧНИК KP.RU