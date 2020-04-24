2020-04-24T11:47:59+03:00
Общество

Ямальские учителя осваивают новую платформу для онлайн-уроков

Сервис больше подходит педагогам гуманитарного профиля
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальские учителя осваивают новую платформу для онлайн-уроков Фото: yanao.ruЯмальские учителя осваивают новую платформу для онлайн-уроков Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Система образования Ямала отреагировала на жалобы учеников и педагогов при организации дистанционного обучения. Теперь в регионе внедряют новую цифровую платформу в работу учителей. Отечественный сервис TrueConf - альтернатива распространенным программам Zoom и Skype. Она должна существенно ослабить нагрузку на сеть интернет и улучшить качество связи учителя со школьниками.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, разработчик пошёл навстречу региону и бесплатно предоставил на каждую образовательную организацию тысячу лицензий для трансляции онлайн уроков. Первыми начали осваивать новый программный продукт школы Салехарда.

В департаменте образования Салехарда отметили, что заинтересованы в использовании отечественного программного продукта, он позволяет вести онлайн-уроки в моменты максимальной нагрузки на сеть интернет без сбоев и зависаний. Конечно, при освоении любой новой программы, у родителей и учителей возникают сложности. На помощь откликнулись волонтёры, которые бесплатно в круглосуточном режиме начали оказывать техническую помощь.

Однако есть у TrueConf и некоторые минусы. Платформа больше подходит педагогам гуманитарного профиля, пока в ней нельзя представить ученикам презентации или аудио- и видеофайлы. Но разработчик открыт к конструктивному диалогу и ямальцы уже направили ему свои пожелания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Людмила Нечепуренко о коронавирусе на Ямале: в стотысячниках ситуация еще будет разворачиваться
ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога
Ямальские учителя осваивают новую платформу для онлайн-уроков
Ямальцам напомнили об опасности открытых окон для детей
В Салехарде родился 500 ребенок с начала 2020 года
Уренгой закрыли для транзитного транспорта
На Ямале запустили акцию «Тележка добра»
В Муравленко мошенник вынудил женщину расплатиться за нарушение карантина
На Ямале ежемесячное пособие соцпомощникам увеличили в три раза
Авиакомпания «Ямал» отменяет рейсы из-за коронавируса
Ямальские предприниматели начали получать окружную поддержку
На Ямале назвали города, где ситуация с коронавирусом стала опасной
Ямальцы с коронавирусом и медработники получат лекарства бесплатно
На Ямале прогнозируется рост числа заболевших COVID-19
Погода на Ямале 24 апреля: день пройдет в основном без осадков