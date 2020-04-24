24 Апр 2020 2020-04-24T10:19:57+03:00

В Салехарде родился 500 ребенок с начала 2020 года Фото: Ольга Крыльцова

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В Салехарде родился 500-ый по счету малыш с начала 2020 года. Об этом радостном событии 24 апреля сообщил своем Инстаграм сообщил руководитель Салехардского перинатального центра, депутат Заксобрания ЯНАО Алексей Денисов.

Новорожденный мальчик стал третьим в семье. Уроженка Нового Порта Галина Яптик стала многодетной мамой 23 апреля. Малыш и мама чувствуют себя хорошо. Совсем скоро они отправятся домой.

Фото: Instagram denisov_a.g

«Настоящий богатырь с весом 4040 грамм. От всей души поздравляем Галину и ее семью с этим радостным событием! Желаем крепкого здоровья и благополучия», - написал заведующий перинатальным центром.

Он также напомнил, что в автономном округе действует региональный материнский капитал. При рождении второго ребенка сумма поддержки составляет 150 тысяч рублей, а при рождении третьего и последующих детей – 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU