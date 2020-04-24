Уренгой закрыли для транзитного транспорта

24 Апр 2020 2020-04-24T10:02:23+03:00

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В Уренгой Пуровского района ЯНАО теперь не сможет заезжать транзитный автотранспорт. Схема передвижения автотранспорта изменилась 24 апреля после закрытия ледовой переправы через реку Пур. Как пояснили в администрации муниципалитета, к этой мере пришлось прибегнуть, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

На въезде в посёлок установлен новый КПП - единственный въезд в Уренгой в районе магазина «Престиж», на нём дежурят наряды полиции и казаки-дружинники. Остальные дороги заблокированы. Сотрудники ГИДББ останавливают все машины, въезжающие на мост, и направляют водителей и пассажиров на регистрацию.

- Беспрепятственно будут проезжать люди, у которых есть на то веские причины: кто-то поехал в отпуск – покажет билет, кто-то поехал к врачам в другие больницы - покажет направление, - прокомментировал глава Уренгоя Олег Якимов.

Все грузы, продукты и медикаменты будут беспрепятственно завозиться в посёлок. Ограничения не распространяются на экстренные службы, а также на передвижение работников уренгойских предприятий при наличии подтверждающих документов.

ИСТОЧНИК KP.RU