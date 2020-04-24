На Ямале запустили акцию «Тележка добра»

24 Апр 2020 2020-04-24T09:49:07+03:00

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Благотворительную акцию «Тележка добра», которая стартовала на Ямале, поддержали семь магазинов: шесть в Салехарде и один в Новом Уренгое. Она направлена на помощь нуждающимся северянам, которые во время пандемии оказались в сложной жизненной ситуации.

В торговых залах магазинов-участников акции появились тележки, в которые любой желающий может положить купленный товар. Содержимое забирают волонтеры-медики, чтобы передать покупки землякам.

Как уточнили в оперативном штабе ЯНАО, представители бизнеса не только разместили у себя специальные тележки. Один из магазинов в Салехарде предложил десятипроцентную скидку на продукты, которые волонтеры приобретают по заказу нуждающихся.

Принять участие в акции «Тележка добра» может абсолютно каждый. Для этого нужно оплатить нескоропортящиеся продукты на кассе и оставить их в «тележке добра». Это могут быть пакет крупы, консервы, пачка чая или любые другие продукты. Эти продукты будут переданы тем, кто в этом действительно остро нуждается и не может их купить сам.

ИСТОЧНИК KP.RU