В Муравленко мошенник вынудил женщину расплатиться за нарушение карантина
В Муравленко мошенник под видом помощника прокурора вынудил раскошелиться заведующего магазином. Сначала аферист позвонил в обеденное время на рабочий телефон магазина. Во время телефонного разговора сообщил о поступившей жалобе на сотрудников магазина, которые якобы нарушили меры, связанные с введением карантина. Злоумышленник заявил, что необходимо проехать в прокуратуру города для составления протокола.
Через некоторое время мошенник позвонил снова, но уже на сотовый телефон своей жертвы. Мужчина вынудил гражданку приобрести в магазине кабель для зарядки мобильного телефона, а также перевести на сотовый телефон 10 000 рублей, сказав, что деньги вернет при встрече.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Полицейские устанавливают причастных к совершению преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU