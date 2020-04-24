В Муравленко мошенник вынудил женщину расплатиться за нарушение карантина

24 Апр 2020 2020-04-24T09:21:20+03:00

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В Муравленко мошенник под видом помощника прокурора вынудил раскошелиться заведующего магазином. Сначала аферист позвонил в обеденное время на рабочий телефон магазина. Во время телефонного разговора сообщил о поступившей жалобе на сотрудников магазина, которые якобы нарушили меры, связанные с введением карантина. Злоумышленник заявил, что необходимо проехать в прокуратуру города для составления протокола.

Через некоторое время мошенник позвонил снова, но уже на сотовый телефон своей жертвы. Мужчина вынудил гражданку приобрести в магазине кабель для зарядки мобильного телефона, а также перевести на сотовый телефон 10 000 рублей, сказав, что деньги вернет при встрече.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Полицейские устанавливают причастных к совершению преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU