На Ямале ежемесячное пособие соцпомощникам увеличили в три раза

24 Апр 2020 2020-04-24T09:02:01+03:00

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На Ямале размер ежемесячного пособия социальному помощнику с 1 июля 2020 года увеличен до 18 946 рублей. Депутаты Заксобрания ЯНАО внесли изменения в закон «О социальных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ямало-Ненецком автономном округе».

Сейчас соцпомощники получают ежемесячное вознаграждение с учетом индексации в размере 6 755 рублей. Выплаты производятся на основании отчетов о выполненных работах. Контроль за оказанием услуг лежит на учреждениях соцобслуживания.

- Надеюсь, закон поможет поддержать тех, кто выбрал для себя путь служения другим. Таким образом, у социального помощника будет меньше бытовых забот, станет стабильнее финансовое положение и появится больше времени, чтобы оказать внимание тем, кто в этом нуждается, – прокомментировал председатель ямальского парламента Сергей Ямкин.

Пособие сейчас получают 29 ямальцев. Часто такими помощниками становятся соседи и добрые знакомые, психоэмоционально совпадающие с подопечным. Социальные помощники помогают гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет и мужчинам – 60 лет), инвалидам, в том числе инвалидам с детства.

ИСТОЧНИК KP.RU