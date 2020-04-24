2020-04-24T07:58:35+03:00
Общество

Авиакомпания «Ямал» отменяет рейсы из-за коронавируса

Губернатор призывает земляков отложить поездки
Анна Полякова
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Авиакомпания «Ямал» отменяет рейсы из-за коронавируса Фото: yanao.ruАвиакомпания «Ямал» отменяет рейсы из-за коронавируса Фото: yanao.ru
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пояснил, почему отменяют рейсы авиакомпании «Ямал». В своем видеообращении к землякам глава региона ответил на часто задаваемые ему вопросы. В частности, северяне, которые не оставляют надежду отправиться в отпуск, спрашивают, что случилось с расписанием полетов АК «Ямал».

- Это связано с финансовыми сложностями для авиакомпании. Рейсы заполняются максимум на половину и являются убыточными. Мы сохраняем минимальное число рейсов, чтобы могли улететь те, кому это остро необходимо, - пояснил Артюхов.

Одновременно ямальцы интересуются, можно ли уехать в отпуск на машине. На что губернатор попросил отложить поездку до тех пор, пока не улучшится ситуация с вирусом. Он подчеркнул, что выезд не закрыт, но надо понимать, что по прибытии в большинство регионов сейчас необходимо отбыть двухнедельный карантин.

- На Ямале у нас также сейчас действует обязательная двухнедельная изоляция для тех, кто вернулся. Понимаю, что отпуска северяне ждут весь год и это очень обидно, но здоровье дороже, -ответил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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