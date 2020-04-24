Ямальские предприниматели начали получать окружную поддержку
На Ямале предприниматели начали получать поддержку окружных властей. Выплатить зарплату сотрудникам семейно-развлекательного центра в Ноябрьске удалось благодаря окружной поддержке. Сумму в 200 тысяч рублей перевели в течение трёх дней. Такую единовременную выплату в Ноябрьске уже получили семь бизнесменов.
Претендовать на единовременную региональную финансовую помощь могут представители социального бизнеса и предприниматели, работающие в сфере бытовых услуг.
Губернатор сообщил во время своего видеообращения ямальцам, что правительством ЯНАО разработан третий пакет мер поддержки предпринимателей. По нему выплата в 30 тысяч рублей будет доступна также многим самозанятым. Получать деньги можно с понедельника через агентство «Мой бизнес».
- Важнейшая задача - помочь людям, потерявшим работу. Для этого предприятиям предоставим выплату до 120 тысяч рублей, на создание рабочего места для безработного. Просубсидируем им и расходы на зарплату – примерно до 31 тысяч рублей на человека с учётом страховых взносов, - пояснил глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU