2020-04-24T07:43:16+03:00
Экономика

Ямальские предприниматели начали получать окружную поддержку

Претендовать на единовременную помощь могут представители социального бизнеса и сферы бытовых услуг
Анна Полякова
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Ямальские предприниматели начали получать окружную поддержкуЯмальские предприниматели начали получать окружную поддержкуФото: Ольга Крыльцова
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На Ямале предприниматели начали получать поддержку окружных властей. Выплатить зарплату сотрудникам семейно-развлекательного центра в Ноябрьске удалось благодаря окружной поддержке. Сумму в 200 тысяч рублей перевели в течение трёх дней. Такую единовременную выплату в Ноябрьске уже получили семь бизнесменов.

Претендовать на единовременную региональную финансовую помощь могут представители социального бизнеса и предприниматели, работающие в сфере бытовых услуг.

Губернатор сообщил во время своего видеообращения ямальцам, что правительством ЯНАО разработан третий пакет мер поддержки предпринимателей. По нему выплата в 30 тысяч рублей будет доступна также многим самозанятым. Получать деньги можно с понедельника через агентство «Мой бизнес».

- Важнейшая задача - помочь людям, потерявшим работу. Для этого предприятиям предоставим выплату до 120 тысяч рублей, на создание рабочего места для безработного. Просубсидируем им и расходы на зарплату – примерно до 31 тысяч рублей на человека с учётом страховых взносов, - пояснил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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