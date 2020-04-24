Ямальцы с коронавирусом и медработники получат лекарства бесплатно
Медицинские работники, оказывающие помощь людям с COVID-19 и контактным, будут бесплатно обеспечиваться лекарствами. Кроме того, бесплатные препараты будут получать не только пациенты стационаров, но и те, кто проходит амбулаторное лечение.
Такое решение приняли депутаты Заксобрания ЯНАО во время очередного заседания. Закон будет действовать до 31 декабря 2020 года.
- Лечение и обеспечение лекарственными препаратами в стационарных условиях осуществляется за счет средств ОМС, – прокомментировал заместитель председателя Комитета по соцполитике и ЖКХ Игорь Герелишин.
Для лечения в амбулаторных условиях предлагается включить COVID-19 в перечень категорий заболеваний, при лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей бесплатно. Медицинские работники, задействованные в борьбе с пандемиейбудут получать бесплатные лекарственные препараты в целях профилактики.
Для реализации закона потребуется 67 млн рублей из регионального бюджета. Закон предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года. По оценкам экспертов, внесенные изменения позволят сохранить гарантированный уровень лекарственного обеспечения и будут способствовать улучшению качества и увеличению продолжительности жизни пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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