Ямальцы с коронавирусом и медработники получат лекарства бесплатно

24 Апр 2020 2020-04-24T06:05:14+03:00

Закон будет действовать до 31 декабря 2020 года

Изменить размер текста: A A

Медицинские работники, оказывающие помощь людям с COVID-19 и контактным, будут бесплатно обеспечиваться лекарствами. Кроме того, бесплатные препараты будут получать не только пациенты стационаров, но и те, кто проходит амбулаторное лечение.

Такое решение приняли депутаты Заксобрания ЯНАО во время очередного заседания. Закон будет действовать до 31 декабря 2020 года.

- Лечение и обеспечение лекарственными препаратами в стационарных условиях осуществляется за счет средств ОМС, – прокомментировал заместитель председателя Комитета по соцполитике и ЖКХ Игорь Герелишин.

Для лечения в амбулаторных условиях предлагается включить COVID-19 в перечень категорий заболеваний, при лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей бесплатно. Медицинские работники, задействованные в борьбе с пандемиейбудут получать бесплатные лекарственные препараты в целях профилактики.

Для реализации закона потребуется 67 млн рублей из регионального бюджета. Закон предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года. По оценкам экспертов, внесенные изменения позволят сохранить гарантированный уровень лекарственного обеспечения и будут способствовать улучшению качества и увеличению продолжительности жизни пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU