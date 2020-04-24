24 Апр 2020 2020-04-24T06:32:29+03:00

На Ямале назвали города, где ситуация с коронавирусом стала опасной Фото: yanao.ru

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В двух городах Ямала циркуляция коронавируса происходит наиболее активно. «Нехорошо ситуация развивается в городе Салехарде и Новом Уренгое», - сообщила главный санврач Ямала Людмила Нечепуренко в видеообращении оперативного штаба ЯНАО.

По данным Роспотребнадзора Салехард и Новый Уренгой возглавляют список ямальских населенных пунктов, где вирус разгулялся наиболее активно. Именно здесь практически каждый день фиксируются новые семейные очаги.

- Будут ямальцы болеть, но нужно минимизировать эту ситуацию, - заявила Нечепуренко, призвав муниципалитеты обеспечить дистанционный метод работы, соблюдать масочный режим, помнить о режиме самоизоляции и оставаться дома.

По последним данным опрештаба, в Салехарде 38 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, в Новом Уренгое - 29.

В поселках Ханымей Пуровского района и Пангоды, где еще действует карантин, поскольку именно в этих населенных пунктах ранее было выявлено наибольшее число инфицированных, распространение вируса останавливается.

Резкий прирост заболевших на Ямале происходит за счет вахтовиков. Больше всего зараженных в регионе выявлено на месторождениях Ямальского района — 91 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU