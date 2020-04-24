2020-04-24T05:45:21+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале прогнозируется рост числа заболевших COVID-19

Заболеваемость растет за счет инфицированных вахтовиков
Анна Полякова
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На Ямале прогнозируется рост числа заболевших COVID-19 Фото: правительство ЯНАОНа Ямале прогнозируется рост числа заболевших COVID-19 Фото: правительство ЯНАО
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На Ямале ожидается увеличение числа заболевших коронавирусом еще на 23. Сегодня, 24 апреля, по прогнозам, количество выявленных случаев инфекции составит уже 266. Об этом предупредил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов накануне, 23 апреля, подводя итоги дня.

Он также сообщил, что 16 новых заболевших – это вахтовики с месторождений ЯНАО. Напомним, к этому часу выявлено 243 случаев коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки составил 94 человека, 88 из них – вахтовики, постоянных жителей городов – только 6.

- Очаги на нескольких месторождениях. Там ведется работа по соблюдения карантинных мероприятий. Однако пока эти предприятия, где ведётся работа вахтово-экспедиционным методом, дают большой прирост заболеваемости, поэтому такая большая цифра на Ямале. Принята нормативная база, которая обязывает такие предприятия не привлекать работников без предварительного тестирования. Кроме того, теперь каждое предприятие подает уведомление в Роспотребнадзор. После рассмотрения этого документа ведомство принимает решение – соблюдаются ли там условия, есть ли возможность продолжать там работу, - сообщила главный санврач Ямала Людмила Нечепуренко, пообещав навести порядок, в отрасли.

В оперативном штабе ЯНАО пояснили, что в связи с ростом числа случаев COVID-19 на месторождениях Ямала меняется форма подачи статистики. Теперь будут четко разделять заболевших в населенных пунктах ЯНАО и число случаев на месторождениях, чтобы было наглядно видно, сколько людей и где подхватили инфекцию в регионе.

В десяти лабораториях Ямала проведено 28 084 исследования. За минувшие сутки на COVID-19 сделано 1 460 тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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