24 Апр 2020 2020-04-24T05:16:47+03:00

Погода на Ямале 24 апреля: день пройдет в основном без осадков Фото: Анна Полякова

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В пятницу, 24 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха -2 градуса, облачно. Вечером пройдет кратковременный снег. Ветер юго-западный 9 м/с.

В Ноябрьске +4 градуса, пасмурно, в течение дня снег с дождем. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое 0 градусов, пасмурно, без осадков. Юго-западный ветер 8 м/с.

В Надыме 0 градусов. Облачно, в середине дня – кратковременный снег. Ветер юго-западный 10 м/с.

В Губкинском +1 градус, пасмурно, но без осадков. Ветер западный 5 м/с.

В Тарко-Сале +1 градус, пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный 4 м/с.

В Муравленко +1 градус, облачно, осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Лабытнанги -2 градуса, пасмурно, периодически - снег. Ветер юго-западный 9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU