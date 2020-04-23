В Салехарде выявили горожан, нарушающих режим самоизоляции

23 Апр 2020 2020-04-23T17:06:16+03:00

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Салехардские полицейские проводят профилактические рейды по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Одновременно они выявляют горожан, нарушающих режим обязательной самоизоляции.

Как сообщает УМВД России по ЯНАО, только 22 апреля в ходе проверки полицейские выявили 10 салехардцев, которые находились в общественном месте без уважительных причин, создавая угрозу распространения инфекционного заболевания, представляющее опасность для окружающих.

На них составлены протоколы об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Полиция окружной столицы и просят ответственно отнестись к ограничительным мерам, соблюдать режим повышенной готовности и оставаться дома и призывает граждан не подвергать свое здоровье и здоровье окружающих людей опасности.

Кроме того, полицейские выражают благодарность сознательным гражданам, соблюдающим установленный режим

ИСТОЧНИК KP.RU