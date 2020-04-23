2020-04-23T16:46:37+03:00
Общество

В Надыме излечились от коронавируса еще два пациента

После двойных отрицательных тестов мужчина и женщина признаны здоровыми
Анна Полякова
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В Надыме излечились от коронавируса еще два пациента Фото: правительство ЯНАОВ Надыме излечились от коронавируса еще два пациента Фото: правительство ЯНАО
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В Надыме выписали из больницы еще двоих пациентов, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию. Как сообщили в оперативном штабе ЯНАО, выздоровели мужчина и женщина.

Они прошли полный курс лечения в инфекционном отделении центральной районной больницы. После двойных отрицательных тестов признаны врачами здоровыми. Новых случаев заболевания в городе по состоянию на 23 апреля нет.

Всего же к этому времени на Ямале сумели победить COVID-19 35 человек. Это Салехарда, Надыма, Нового Уренгоя, Ханымея и Пуровского района. По состоянию на 23 апреля в ямальских стационарах лечение проходят 104 пациента. Из них семь находятся в тяжелом состоянии на поддержке аппаратов ИВЛ.

Состояние большинства госпитализированных врачи расценивают, как удовлетворительное или средней тяжести. 29 заболевших лечатся дома в режиме строгой изоляции. В регионе подтверждено 234 случая COVID-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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