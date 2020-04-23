2020-04-23T15:55:50+03:00
Общество

«Северяне против коронавируса»: помощь получили уже более 1200 ямальцев

Волонтеры развозят продуктовые наборы для нуждающихся в помощи
Анна Полякова
Поделиться:
«Северяне против коронавируса»: помощь получили уже более 1200 ямальцев Фото: severyane89.ru«Северяне против коронавируса»: помощь получили уже более 1200 ямальцев Фото: severyane89.ru
Изменить размер текста:

Во всех муниципалитетах Ямала в разгар пандемии волонтеры ежедневно помогают жителям, которые нуждаются в помощи и находятся в группе риска. Добровольцы в рамках акции «Северяне против коронавируса» развозят продуктовые наборы и средства защиты пожилым людям, матерям, которые воспитывают детей одни, многодетным семьям, инвалидам.

На сегодняшний день поступило более 3000 заявок на продуктовые наборы. На это повлияла доступность при обращении за помощью. Партнерами стали предприниматели. Именно у них, в первую очередь, происходит закуп продуктов и будут заказываться горячие обеды для медперсонала, занятого в лечении больных коронавирусной инфекцией.

Организаторы отмечают, что в условиях вынужденных ограничений, индивидуальные предприниматели и малый бизнес будут обеспечены работой. Кроме того, жизненные реалии показали нам, что людям нужна не только материальная помощь, но и моральная поддержка. Волонтер, доставивший продуктовый набор для человека на самоизоляции – это событие.

Проект Ямала-Ненецкого регионального отделения Партии «Единая Россия» — социальная акция «Северяне против коронавируса» — значительно расширил меры поддержки, оказываемые малообеспеченным и нуждающимся жителям округа, сообщает Муксун.fm. Кроме сбора и доставки продуктовых наборов, благотворители оплатят абонентскую плату за услуги доступа к сети Интернет до конца года малообеспеченным семьям с детьми-школьниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде выявили горожан, нарушающих режим самоизоляции
В Надыме излечились от коронавируса еще два пациента
«Северяне против коронавируса»: помощь получили уже более 1200 ямальцев
Житель Пурпе лишился 96 тысяч рублей, поверив мнимому сотруднику банка
Ямальские депутаты стали авторами 51 законодательной инициативы
Аферисты выманивают у ямальцев деньги, предлагая матпомощь от банка
Главная ледовая переправа на Оби завершает свою работу
Житель Надыма, изнасиловавший приятельницу, ждет суда
Ханымейцы выбрали для благоустройства «Аллею славы»
Школьников Ямала готовят к экзаменам лучшие преподаватели региона и страны
На Ямале волонтеры приносят пожилым не только лекарства, но и цветы
Кладбища на Ямале открыты только для похорон
На Ямале девушек научат строить карьеру в IT
На реке Седе-Яха рыхлят лед, чтобы избежать паводка
На Ямале вахтовик отомстил знакомой, отправив интимное видео ее начальнику
В карантинном Ханымее устанавливают дополнительные камеры видеонаблюдения
В Салехарде запускают чат-бот о ситуации с коронавирусом
В Новом Уренгое предприниматели раздают нуждающимся блины и хлеб
В Салехарде проверили выполнение противопаводковых мероприятий
Ямальцам автоматически продлили получение соцвыплат