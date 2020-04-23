«Северяне против коронавируса»: помощь получили уже более 1200 ямальцев

23 Апр 2020 2020-04-23T15:55:50+03:00

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Во всех муниципалитетах Ямала в разгар пандемии волонтеры ежедневно помогают жителям, которые нуждаются в помощи и находятся в группе риска. Добровольцы в рамках акции «Северяне против коронавируса» развозят продуктовые наборы и средства защиты пожилым людям, матерям, которые воспитывают детей одни, многодетным семьям, инвалидам.

На сегодняшний день поступило более 3000 заявок на продуктовые наборы. На это повлияла доступность при обращении за помощью. Партнерами стали предприниматели. Именно у них, в первую очередь, происходит закуп продуктов и будут заказываться горячие обеды для медперсонала, занятого в лечении больных коронавирусной инфекцией.

Организаторы отмечают, что в условиях вынужденных ограничений, индивидуальные предприниматели и малый бизнес будут обеспечены работой. Кроме того, жизненные реалии показали нам, что людям нужна не только материальная помощь, но и моральная поддержка. Волонтер, доставивший продуктовый набор для человека на самоизоляции – это событие.

Проект Ямала-Ненецкого регионального отделения Партии «Единая Россия» — социальная акция «Северяне против коронавируса» — значительно расширил меры поддержки, оказываемые малообеспеченным и нуждающимся жителям округа, сообщает Муксун.fm. Кроме сбора и доставки продуктовых наборов, благотворители оплатят абонентскую плату за услуги доступа к сети Интернет до конца года малообеспеченным семьям с детьми-школьниками.

ИСТОЧНИК KP.RU