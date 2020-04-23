2020-04-23T15:42:47+03:00
Происшествия

Житель Пурпе лишился 96 тысяч рублей, поверив мнимому сотруднику банка

Полицейские устанавливают круг лиц, причастных к преступлению
Анна Полякова
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Житель Пурпе лишился 96 тысяч рублей, поверив мнимому сотруднику банкаЖитель Пурпе лишился 96 тысяч рублей, поверив мнимому сотруднику банкаФото: Ольга Крыльцова
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В Пуровском районе в 2020 году уже возбуждено и расследуется 27 уголовных дел мошенничестве и кражах с банковских счетов. За 3 месяца аферисты выманили более 7 млн. рублей.

Так, например, 18 апреля в полицию обратился житель п. Пурпе с заявлением о краже более 96 тысяч рублей с банковской карты. Ямалец пояснил, что ему позвонил незнакомец и, представившись сотрудником банка, убедил продиктовать данные банковской карты и поступившие на его телефон коды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Полицейские устанавливают круг лиц, причастных к совершению данного противозаконного деяния, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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