2020-04-23T14:35:59+03:00
Политика

Ямальские депутаты стали авторами 51 законодательной инициативы

Спикер парламента отчитался о работе за 2019 год
Анна Полякова
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Ямальский парламент отчитался о работе в 2019 году Фото: zsyanao.ruЯмальский парламент отчитался о работе в 2019 году Фото: zsyanao.ru
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Председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин представил ежегодный отчет о работе парламента в 2019 году. Он заявил, что выстроенная структура взаимодействия депутатского корпуса позволяет эффективно работать в кризисных условиях и своевременно принимать важнейшие для региона законы. План законопроектных работ в связи с пандемией пришлось его пересмотреть и усилить.

Фото: zsyanao.ru

Фото: zsyanao.ru

- Работать пришлось в жестком режиме. Учитывая оперативность и слаженность в работе, которая сегодня присутствует при принятии законопроектов, я уверен, что этот ритм нам удастся сохранить, – сказал Сергей Ямкин, подчеркнув, что сбоев в организационном графике не произошло.

В целом прошедший год ямальский спикер назвал одним из важнейших для парламента ЯНАО. Депутаты стали авторами 51 региональной законодательной инициативы, 26 из которых обрели статус закона, некоторые находятся в работе. В 2019 году проанализировано 82 правовых акта за 1995 год, из них 63 признаны утратившими силу. Всего планируется проанализировать 9 тысяч документов.

По словам Сергея Ямкина, вопросы граждан оказывают существенное влияние на формирование региональной законодательной повестки. К примеру, в 2019 году поступило 1420 обращений граждан, что на 7% выше, чем в предшествующем году. Примечательно, что ямальцы активно пользовались сетевыми технологиями: почти 30% обращений поступили через онлайн-приемную официального сайта, сообщает Муксун.FM.

ИСТОЧНИК KP.RU

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