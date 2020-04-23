Ямальские депутаты стали авторами 51 законодательной инициативы

23 Апр 2020 2020-04-23T14:35:59+03:00

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Председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин представил ежегодный отчет о работе парламента в 2019 году. Он заявил, что выстроенная структура взаимодействия депутатского корпуса позволяет эффективно работать в кризисных условиях и своевременно принимать важнейшие для региона законы. План законопроектных работ в связи с пандемией пришлось его пересмотреть и усилить.

Фото: zsyanao.ru

- Работать пришлось в жестком режиме. Учитывая оперативность и слаженность в работе, которая сегодня присутствует при принятии законопроектов, я уверен, что этот ритм нам удастся сохранить, – сказал Сергей Ямкин, подчеркнув, что сбоев в организационном графике не произошло.

В целом прошедший год ямальский спикер назвал одним из важнейших для парламента ЯНАО. Депутаты стали авторами 51 региональной законодательной инициативы, 26 из которых обрели статус закона, некоторые находятся в работе. В 2019 году проанализировано 82 правовых акта за 1995 год, из них 63 признаны утратившими силу. Всего планируется проанализировать 9 тысяч документов.

По словам Сергея Ямкина, вопросы граждан оказывают существенное влияние на формирование региональной законодательной повестки. К примеру, в 2019 году поступило 1420 обращений граждан, что на 7% выше, чем в предшествующем году. Примечательно, что ямальцы активно пользовались сетевыми технологиями: почти 30% обращений поступили через онлайн-приемную официального сайта, сообщает Муксун.FM.

ИСТОЧНИК KP.RU