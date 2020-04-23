2020-04-23T13:44:39+03:00
Общество

Аферисты выманивают у ямальцев деньги, предлагая матпомощь от банка

Полицейские устанавливают причастного к обману
Анна Полякова
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Аферисты выманивают у ямальцев деньги, предлагая матпомощь от банкаАферисты выманивают у ямальцев деньги, предлагая матпомощь от банкаФото: Ольга Крыльцова
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Житель Нового Уренгоя попался на уловку мошенников, рассчитывая на материальную помощь от банка в связи с короновирусной инфекцией. 16 апреля 2020 года 29-летний ямалец обратился в дежурную часть с заявлением, осознав, что его обманули. Понял он это, когда увидел списание 24 тыс. рублей с банковской карты.

В полиции он рассказал, как это произошло. Выясгилось, что в социальной сети он обнаружил уведомление о том, что банк предоставляет материальную помощь в связи с короновирусной инфекцией. Новоуренгоец перешел по ссылке в уведомлении и указал данные своей банковской карты.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с банковского счета». Наказанием за такое преступление может стать лишение свободы сроком до шести лет. Сейчас полицейские устанавливают причастного к совершению противоправного деяния, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция рекомендует гражданам не переходить по неизвестным ссылкам и не вносить куда-либо свои персональные данные и данные банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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