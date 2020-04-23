Главная ледовая переправа на Оби завершает свою работу

23 Апр 2020 2020-04-23T13:29:42+03:00

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Ледовая переправа через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги в связи с сильным обводнением еще пару дней будет работать только для грузовиков. Планируется, что 25-26 апреля автомобильное движение по ледовой переправе прекратится полностью до следующего сезона.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, 23 апреля движение по сезонной трассе разрешено только для полноприводных транспортных средств массой от 10 до 20 тонн. Для гусеничного транспорта до 35 тонн. Легковым автомобилям путь закрыт.

- Сегодня до конца дня жители приехавшие на работу через переправу смогут вернуться домой по прописке на полноприводном легковом автомобиле, - прокомментировал директор департамента Максим Першиков.

Утром 24 апреля для перевозки пассажиров на маршрут выйдет судно на воздушной подушке «Нептун- 23», способное ходить по открытой воде и колотому льду. Так до минимума сократится период работы вертолётов между берегами Оби. Пассажиров без масок на «подушки» не пустят. Для обеспечения безопасности и предотвращения распространения коронавируса необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Тарифы на перевозку в ближайшее время сохранятся на уровне прошлого года, так, стоимость билета для пассажира составит 130 рублей, провоз багажа - 65 рублей. Ежедневно перевозка пассажиров будет осуществляться с 07:00 до 23:00 часов. Продажи билетов осуществляются в кассах павильонов, расположенных на причалах со стороны Салехарда и Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU