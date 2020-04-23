Житель Надыма, изнасиловавший приятельницу, ждет суда

23 Апр 2020 2020-04-23T12:31:08+03:00

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В Надыме перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в изнасиловании собутыльницы. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Само происшествие случилось в феврале 2020 года. 32-летний надымчанин пригласил в гости приятельницу. Сначала мужчина и женщина мирно выпивали вместе. Однако в какой-то момент хозяин квартиры предложил гостье интимное общение. Получив отказ, мужчина нанес ударил женщину по лицу и изнасиловал ее.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину и активно способствовал следствию в раскрытии преступления. Теперь его судьбу решит суд, куда уже отправлено уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратурой г. Надым.

ИСТОЧНИК KP.RU