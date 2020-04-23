Ханымейцы выбрали для благоустройства «Аллею славы»
Режим самоизоляции не мешает жителям Пуровского района решать вопросы благоустройства общественных территорий. Голосование проходит на портале «Живём на Севере».
Жители поселка Ханымей, где сейчас еще действует карантин по коронавирусу, в рамках проекта «Уютный Ямал» выбирали территорию для благоустройства.
На победу претендовали две идеи: обустройство зоны отдыха у озера Безымянное и работа по преображению «Аллеи славы». Большинство ханымейцев поддержали проект, приуроченный к 75-летней годовщине окончания Великой Отечественной войны. На территории памятника «День Победы» планируют установить Стену памяти, а также объекты, посвящённые разным родам войск.
Одновременно ханымейцы сейчас определяют, где обустроить новый пешеходный тротуар. Жителям предлагают выбрать из двух территорий – улиц Молодёжной и Первопроходцев. Пока с двойным перевесом лидирует первая. Голосование завершится 30 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU