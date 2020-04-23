Ханымейцы выбрали для благоустройства «Аллею славы»

23 Апр 2020 2020-04-23T12:10:48+03:00

Голосование прошло на портале «Живём на Севере»

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Режим самоизоляции не мешает жителям Пуровского района решать вопросы благоустройства общественных территорий. Голосование проходит на портале «Живём на Севере».

Жители поселка Ханымей, где сейчас еще действует карантин по коронавирусу, в рамках проекта «Уютный Ямал» выбирали территорию для благоустройства.

На победу претендовали две идеи: обустройство зоны отдыха у озера Безымянное и работа по преображению «Аллеи славы». Большинство ханымейцев поддержали проект, приуроченный к 75-летней годовщине окончания Великой Отечественной войны. На территории памятника «День Победы» планируют установить Стену памяти, а также объекты, посвящённые разным родам войск.

Одновременно ханымейцы сейчас определяют, где обустроить новый пешеходный тротуар. Жителям предлагают выбрать из двух территорий – улиц Молодёжной и Первопроходцев. Пока с двойным перевесом лидирует первая. Голосование завершится 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU