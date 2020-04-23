2020-04-23T12:10:48+03:00
Общество

Ханымейцы выбрали для благоустройства «Аллею славы»

Голосование прошло на портале «Живём на Севере»
Анна Полякова
Поделиться:
Ханымейцы выбрали для благоустройства «Аллею славы» Фото: puradm.ruХанымейцы выбрали для благоустройства «Аллею славы» Фото: puradm.ru
Изменить размер текста:

Режим самоизоляции не мешает жителям Пуровского района решать вопросы благоустройства общественных территорий. Голосование проходит на портале «Живём на Севере».

Жители поселка Ханымей, где сейчас еще действует карантин по коронавирусу, в рамках проекта «Уютный Ямал» выбирали территорию для благоустройства.

На победу претендовали две идеи: обустройство зоны отдыха у озера Безымянное и работа по преображению «Аллеи славы». Большинство ханымейцев поддержали проект, приуроченный к 75-летней годовщине окончания Великой Отечественной войны. На территории памятника «День Победы» планируют установить Стену памяти, а также объекты, посвящённые разным родам войск.

Одновременно ханымейцы сейчас определяют, где обустроить новый пешеходный тротуар. Жителям предлагают выбрать из двух территорий – улиц Молодёжной и Первопроходцев. Пока с двойным перевесом лидирует первая. Голосование завершится 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аферисты выманивают у ямальцев деньги, предлагая матпомощь от банка
Главная ледовая переправа на Оби завершает свою работу
Житель Надыма, изнасиловавший приятельницу, ждет суда
Ханымейцы выбрали для благоустройства «Аллею славы»
Школьников Ямала готовят к экзаменам лучшие преподаватели региона и страны
На Ямале волонтеры приносят пожилым не только лекарства, но и цветы
Кладбища на Ямале открыты только для похорон
На Ямале девушек научат строить карьеру в IT
На реке Седе-Яха рыхлят лед, чтобы избежать паводка
На Ямале вахтовик отомстил знакомой, отправив интимное видео ее начальнику
В карантинном Ханымее устанавливают дополнительные камеры видеонаблюдения
В Салехарде запускают чат-бот о ситуации с коронавирусом
В Новом Уренгое предприниматели раздают нуждающимся блины и хлеб
В Салехарде проверили выполнение противопаводковых мероприятий
Ямальцам автоматически продлили получение соцвыплат